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Вдова Задорнова вспомнила об отношениях с первой женой юмориста

Шоу-бизнес
Вдова Задорнова вспомнила об отношениях с первой женой юмориста
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 13 января. Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о теплых отношениях с первой супругой артиста Велтой. Подробности она рассказала в эфире программы «Судьба человека».

По словам женщины, отношения в семье царили прекрасные. Бомбина познакомилась с родителями Задорнова, спустя время он представил новую спутницу бывшей жене.

«Такой человек, как Михаил, заслуживал любви и Велты, и моей. Он говорил, что Велта для него родной человек, которого он боится обидеть», — рассказала Бомбина в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым.

С первой женой юморист продолжал общаться. Он оберегал ее и новую возлюбленную. По словам Бомбиной, отношения между Задорновым и его первой избранницей были теплыми.

Спустя три года после смерти супруга Бомбина выпустила книгу с воспоминаниями о совместной жизни с комиком. Вдова в произведении рассказала о странной находке. Она нашла чемодан с кодом, в котором хранились маленькие рукавицы и локоны волос.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Задорнова вспомнила об отношениях с первой женой юмориста
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