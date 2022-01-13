Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса

Москва, 13 января. Радостная реакция украинских СМИ и официальных лиц Киева на отказ НАТО от российских предложений о нерасширении блока — заблуждение. Такое мнение выразил обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

По мнению аналитика, Украина — последняя страна, которая должна радоваться отказу НАТО дать гарантии безопасности. Ведь они автоматически распространялись бы и на саму Украину. Теперь никаких гарантий нет.

«С ужасом смотрю на политических деятелей Украины, которые всерьез пытаются выставить это как некую «победу» Украины», — отметил Руст.

Обозреватель подчеркнул, что отказ Альянса от предложений России может спровоцировать новый виток обострения отношений и военной агрессии против республик Донбасса.

Ранее ФАН приводил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он заявил, что НАТО пытается постепенно подмять под себя Украину, а Россия не может не обращать на это внимания.