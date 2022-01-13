ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР

Луганск, 13 января. Украинские военнослужащие за прошедшие сутки три раза открывали огонь по прифронтовым населенным пунктам в ЛНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрелам со стороны подразделений ВСУ подверглись поселки Донецкий и Молодежное. Украинские военные вели огонь по населенным пунктам из минометов и другого вооружения.

«Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — сказано в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что командование ВСУ перебросило бойцов спецназа в район Станицы Луганской для проведения диверсий и провокаций. Стоит отметить, что в Киеве считают тему Донбасса обязательной для обсуждения на переговорах России и НАТО по безопасности, передает ytro.news.