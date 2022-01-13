Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:40
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР

  /   Обновлено: 13 января 2022 10:59
Армия
ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 13 января. Украинские военнослужащие за прошедшие сутки три раза открывали огонь по прифронтовым населенным пунктам в ЛНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрелам со стороны подразделений ВСУ подверглись поселки Донецкий и Молодежное. Украинские военные вели огонь по населенным пунктам из минометов и другого вооружения.

«Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — сказано в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что командование ВСУ перебросило бойцов спецназа в район Станицы Луганской для проведения диверсий и провокаций. Стоит отметить, что в Киеве считают тему Донбасса обязательной для обсуждения на переговорах России и НАТО по безопасности, передает ytro.news.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
ЛНР всу ранение
Комментировать