Диалог Россия — НАТО: почему Североатлантический альянс не оставляет Украине шанса на мир

Чего стоит слово представителя Государственного департамента США Энтони Блинкена (впрочем, как и всего американского политического истеблишмента), ярко продемонстрировала встреча Россия — НАТО в Брюсселе. Буквально накануне Блинкен в разговоре с представителями Киева во всеуслышание заявил, что «без самой Украины судьба страны обсуждаться не будет». Украинский президент Владимир Зеленский бравировал этим заявлением представителя Вашингтона: дескать, такая позиция вызвана глубоким уважением Запада к Незалежной, однако эта уверенность на поверку оказалась глубоко ошибочной, а заявление Блинкена — лживым.

"If we're actually going to make progress, we're going to have to see deescalation, Russia pulling back from the threat that it currently poses to Ukraine," says Secretary of State Antony Blinken on pivotal US-Russia talks slated in Geneva this week. #CNNSOTU pic.twitter.com/vkFv05x74V — State of the Union (@CNNSotu) January 9, 2022

В Брюсселе, как того и следовало ожидать, Украину обсудили без ее участия. Как заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко, из четырех часов, потраченных на переговоры с делегацией НАТО, данная тема отняла полтора часа — чуть ли не половину времени. Так или иначе, это говорит о важности украинской проблематики в повестке обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией странам Запада.

Остановить войну

На пресс-конференции Грушко ясно обозначил позиции Москвы, связанные с Украиной, из которых следует, что озабоченности по этому вопросу никак не могут быть решены в Киеве. Последний фактически выполняет только роль марионетки и не имеет полномочий решать свою судьбу. Что, собственно, и доказывают заверения Блинкена, данные Украине, но полностью проигнорированные в ходе прошедших переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Грушко отметил, что отношения между Россией и странами Североатлантического альянса находятся на критически низком уровне, при этом меры по деэскалации, предложенные Россией, были коллективно отвергнуты. Запад считает, что в основе конфликтной ситуации находится стремление РФ «совершить агрессию в отношении Украины», для чего якобы на границе сосредоточена российская ударная группировка численностью более ста тысяч человек. Почему это стало возможно, представители НАТО обсуждать не собираются: Госдепартамент уже заявил, что «возвращения к границам 1997 года» не будет.

Russian and NATO officials said they remained far from agreement after four hours of talks on Wednesday. The U.S. and its allies hoped the talks would hold off a further Russian invasion of Ukraine and calm tensions between Moscow and the West. https://t.co/GzHbOkPcIz pic.twitter.com/k8ZxnJcxhZ — The New York Times (@nytimes) January 12, 2022

Позиция России по Украине вполне понятна: при полном выполнении Киевом минских договоренностей ни о какой угрозе территориальной целостности соседней страны речи быть не может. Мы напоминаем, что достигнутые и подписанные в 2015 году Минские соглашения, призванные остановить кровопролитие в Донбассе, следует неукоснительно выполнять — если, конечно, вы действительно хотите остановить войну. Однако стремление украинских властей затянуть процесс реализации «Минска-2» показывает, что зачинщик конфликта (а точнее его куратор в лице США) совершенно не заинтересован в прекращении войны.

Политика открытых дверей

Политика Вашингтона, направленная на накачивание Киева вооружением и громкими заверениями в военной поддержке «на случай войны с Россией», подтверждает этот тезис. Для США Украина — всего лишь площадка, с которой удобно драконить Россию, обосновывать введение экономических санкций, демонизировать образ Кремля перед остальным миром в попытке остановить развитие российской экономики и рост политического авторитета.

Разумеется, зеркально к Украине относится и Москва, которая, очевидно, готова действовать более решительно, чтобы нейтрализовать негативные тенденции, исходящие из Белого Дома и самого Киева. Желание Москвы получить от США и НАТО заверение о невступлении Украины в блок — более чем обоснованное стремление, которое снимет основной раздражающий фактор и действительно приведет к деэскалации, о чем, не утихая, твердят на Западе. Но нет, как заведенные представители НАТО говорят только одно — «политика открытых дверей противоречит принципам альянса». А то, что это порождает ситуацию, способную привести к ядерной войне, никого на Западе не интересует. Видимо, просто еще не дошла вся серьезность положения.

Госдепартамент признал: Россия на переговорах не обещала деэскалации кризиса вокруг Украины, но и не отрицала такового в будущем. Что это могло бы значить? Грушко пояснил: если дипломатическими и политическими мерами РФ не удастся устранить угрозы со стороны альянса, ей придется перейти к другим методам. Помните, как было у Виктора Цоя: «Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?». Это ровно про то, что сейчас происходит. И ровно про то, что может быть.

«Если НАТО переходит к политике сдерживания России, то и России придется перейти к контрсдерживанию», — сказал Александр Грушко.

Однако, как считает российский дипломат, Москва рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО на основе баланса интересов, игнорирование которых будет самой большой ошибкой для альянса. При этом Грушко пока не видит позитивных перспектив в текущих переговорах.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что, если переговоры с РФ ни к чему не приведут, альянс «будет готов к новому вооруженному конфликту в Европе». Впрочем, тут ничего удивительного. НАТО умеет лишь развязывать войну, а вот прекращать ее способна только Россия. И примеров этому можно привести бесконечно много.

Финал дипломатии

Похоже, что время мировой дипломатии подходит к концу. Такие институты, как ООН и ОБСЕ, созданные для сохранения мира и бескровного урегулирования конфликтов, давно дискредитировали себя, пойдя на поводу у корыстных интересов западных государств. Даже на прошедших переговорах Столтенберг, отводя от НАТО вину за разрушение Ливии, обвинил в этом Евросоюз. Глядя на эти распри, почему-то вспоминаешь серпентарий.

А еще вспоминается Лига Наций, созданная по результатам Первой мировой войны и имевшая практически те же задачи, какие ставились при создании ООН после Второй мировой. Как мы помним, лига не смогла предотвратить Вторую мировую и прекратила свое существование за ненадобностью: дипломатов сменили военные, которые и решили все возникшие международные разногласия.

Очень похоже на то, что Украина становится причиной для силового изменения архитектуры международной безопасности, в которой, как заявили в НАТО, нет места другим участникам, кроме действующих членов. И что самое печальное, именно альянс не позволяет Украине самостоятельно выбирать: жить в мире или гореть в войне. Энтони Блинкен это очень наглядно показал.