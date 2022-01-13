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Диалог Россия — НАТО: почему Североатлантический альянс не оставляет Украине шанса на мир

Весь мир
Диалог Россия — НАТО: почему Североатлантический альянс не оставляет Украине шанса на мир
Global Look Press  /  NATO

Чего стоит слово представителя Государственного департамента США Энтони Блинкена (впрочем, как и всего американского политического истеблишмента), ярко продемонстрировала встреча Россия — НАТО в Брюсселе. Буквально накануне Блинкен в разговоре с представителями Киева во всеуслышание заявил, что «без самой Украины судьба страны обсуждаться не будет». Украинский президент Владимир Зеленский бравировал этим заявлением представителя Вашингтона: дескать, такая позиция вызвана глубоким уважением Запада к Незалежной, однако эта уверенность на поверку оказалась глубоко ошибочной, а заявление Блинкена — лживым.

В Брюсселе, как того и следовало ожидать, Украину обсудили без ее участия. Как заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко, из четырех часов, потраченных на переговоры с делегацией НАТО, данная тема отняла полтора часа — чуть ли не половину времени. Так или иначе, это говорит о важности украинской проблематики в повестке обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией странам Запада.

Остановить войну

На пресс-конференции Грушко ясно обозначил позиции Москвы, связанные с Украиной, из которых следует, что озабоченности по этому вопросу никак не могут быть решены в Киеве. Последний фактически выполняет только роль марионетки и не имеет полномочий решать свою судьбу. Что, собственно, и доказывают заверения Блинкена, данные Украине, но полностью проигнорированные в ходе прошедших переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Грушко отметил, что отношения между Россией и странами Североатлантического альянса находятся на критически низком уровне, при этом меры по деэскалации, предложенные Россией, были коллективно отвергнуты. Запад считает, что в основе конфликтной ситуации находится стремление РФ «совершить агрессию в отношении Украины», для чего якобы на границе сосредоточена российская ударная группировка численностью более ста тысяч человек. Почему это стало возможно, представители НАТО обсуждать не собираются: Госдепартамент уже заявил, что «возвращения к границам 1997 года» не будет.

Позиция России по Украине вполне понятна: при полном выполнении Киевом минских договоренностей ни о какой угрозе территориальной целостности соседней страны речи быть не может. Мы напоминаем, что достигнутые и подписанные в 2015 году Минские соглашения, призванные остановить кровопролитие в Донбассе, следует неукоснительно выполнять — если, конечно, вы действительно хотите остановить войну. Однако стремление украинских властей затянуть процесс реализации «Минска-2» показывает, что зачинщик конфликта (а точнее его куратор в лице США) совершенно не заинтересован в прекращении войны.

Политика открытых дверей

Политика Вашингтона, направленная на накачивание Киева вооружением и громкими заверениями в военной поддержке «на случай войны с Россией», подтверждает этот тезис. Для США Украина — всего лишь площадка, с которой удобно драконить Россию, обосновывать введение экономических санкций, демонизировать образ Кремля перед остальным миром в попытке остановить развитие российской экономики и рост политического авторитета.

Разумеется, зеркально к Украине относится и Москва, которая, очевидно, готова действовать более решительно, чтобы нейтрализовать негативные тенденции, исходящие из Белого Дома и самого Киева. Желание Москвы получить от США и НАТО заверение о невступлении Украины в блок — более чем обоснованное стремление, которое снимет основной раздражающий фактор и действительно приведет к деэскалации, о чем, не утихая, твердят на Западе. Но нет, как заведенные представители НАТО говорят только одно — «политика открытых дверей противоречит принципам альянса». А то, что это порождает ситуацию, способную привести к ядерной войне, никого на Западе не интересует. Видимо, просто еще не дошла вся серьезность положения.

Госдепартамент признал: Россия на переговорах не обещала деэскалации кризиса вокруг Украины, но и не отрицала такового в будущем. Что это могло бы значить? Грушко пояснил: если дипломатическими и политическими мерами РФ не удастся устранить угрозы со стороны альянса, ей придется перейти к другим методам. Помните, как было у Виктора Цоя: «Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?». Это ровно про то, что сейчас происходит. И ровно про то, что может быть.

«Если НАТО переходит к политике сдерживания России, то и России придется перейти к контрсдерживанию», — сказал Александр Грушко.

Однако, как считает российский дипломат, Москва рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО на основе баланса интересов, игнорирование которых будет самой большой ошибкой для альянса. При этом Грушко пока не видит позитивных перспектив в текущих переговорах.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что, если переговоры с РФ ни к чему не приведут, альянс «будет готов к новому вооруженному конфликту в Европе». Впрочем, тут ничего удивительного. НАТО умеет лишь развязывать войну, а вот прекращать ее способна только Россия. И примеров этому можно привести бесконечно много.

Финал дипломатии

Похоже, что время мировой дипломатии подходит к концу. Такие институты, как ООН и ОБСЕ, созданные для сохранения мира и бескровного урегулирования конфликтов, давно дискредитировали себя, пойдя на поводу у корыстных интересов западных государств. Даже на прошедших переговорах Столтенберг, отводя от НАТО вину за разрушение Ливии, обвинил в этом Евросоюз. Глядя на эти распри, почему-то вспоминаешь серпентарий.

А еще вспоминается Лига Наций, созданная по результатам Первой мировой войны и имевшая практически те же задачи, какие ставились при создании ООН после Второй мировой. Как мы помним, лига не смогла предотвратить Вторую мировую и прекратила свое существование за ненадобностью: дипломатов сменили военные, которые и решили все возникшие международные разногласия.

Очень похоже на то, что Украина становится причиной для силового изменения архитектуры международной безопасности, в которой, как заявили в НАТО, нет места другим участникам, кроме действующих членов. И что самое печальное, именно альянс не позволяет Украине самостоятельно выбирать: жить в мире или гореть в войне. Энтони Блинкен это очень наглядно показал.

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