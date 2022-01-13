Экс-премьер Украины Яценюк: на переговорах Путин съест Зеленского на завтрак

Киев, 13 января. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал совет главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет.

Как отметил экс-глава украинского правительства, он не критикует Зеленского на посту президента, но хочет порекомендовать не проводить двусторонние переговоры с российским лидером.

«Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников: США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», — высказался Яценюк.

Также бывший политик отметил, что обсуждение гарантий безопасности с Россией является нонсенсом. Яценюк призвал Запад и США ввести новые санкции против Москвы, а также предоставить Киеву летальное наступательное вооружение.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что Зеленский выбирает чиновников при помощи соцсетей. По его словам, глава государства активно следит за риторикой потенциальных чиновников в Сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности.