Росконтроль проверил отечественные сладости на наличие нарушений

Москва, 13 января. Сотрудники Росконтроля проверили состав отечественного шоколада на нарушения требований по производству. В некоторых образцах найдены опасные вещества.

В Росконтроле отметили, что некоторые производители российского шоколада допускают нарушения при выпуске своей продукции. Довольно распространенное из них — это частичная либо даже полная замена молочного жира на растительный.

Эксперты ведомства отметили, что многочисленные нарушения были выявлены у трех производителей популярных марок. Один их них содержит опасные красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Также некоторые образцы, взятые на проверку, содержали бактерии кишечной палочки. Подробнее с данными исследования можно ознакомиться на сайте Росконтроля.

Роскачество ранее выявило кишечную палочку в мясных и печеночных паштетах. В 69% продукции обнаружили несоответствия параметрам безопасности.