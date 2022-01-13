Мишустин объявил о планах кабмина принять стратегию развития финансового рынка

Москва, 13 января. Правительство России в ближайшее время планирует принять стратегию развития финансового рынка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стратегия определит основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития данной сферы, пояснил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. Документ касается множества направлений, в том числе защиты прав потребителей финансовых услуг, цифровизации, либерализации регулирования страхового рынка.

«Чтобы обеспечить эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а значит, в дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан, сейчас правительство дорабатывает Стратегию развития финансового рынка на ближайшие десять лет», — пояснил Мишустин.

Годовой объем торгов на Московской бирже в 2021 году увеличился на 6,6%. Таким образом, российский финансовый рынок достиг рекордного показателя в 1,01 квадриллиона рублей.