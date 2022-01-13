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Сатановский: недоговороспособность НАТО может спровоцировать серьезный конфликт с Россией

  /   Обновлено: 13 января 2022 10:45
Армия
Сатановский: недоговороспособность НАТО может спровоцировать серьезный конфликт с Россией
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 13 января. Недоговороспособность НАТО, которую она демонстрирует в диалоге с Россией по безопасности, может привести к серьезному конфликту, заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, уже сегодня нужно начинать готовиться к большому конфликту, который активно пытаются спровоцировать западные страны. Сатановский отметил, что США и НАТО не хотят слушать российских дипломатов. Он отметил, что военно-политический блок снова заявляет о готовности дать членство Грузии и Украине, хотя это является красной линией, о которой неоднократно говорили в России.

Сатановский напомнил, что Госдеп США активно уговаривает европейские страны заблокировать «Северный поток — 2», подгоняя и без того рекордные цены на газ. По мнению политолога, игнорирование требований России по безопасности обернется для НАТО полномасштабной войной.

«Так что, похоже, драка будет, и час ее начала все ближе и ближе. А в ней нам их побеждать надо. Любой ценой», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Польше заявили, что западные страны пытаются разжечь новую войну на Украине. Они хотят втянуть Россию в этот конфликт. Эксперты убеждены, что переговоры по безопасности обречены на провал, передает ytro.news.

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россия нато война сатановский
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