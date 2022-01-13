Страны Прибалтики просят НАТО разместить дополнительные силы в регионе

Таллин, 13 января. Эстония, Латвия и Литва начали переговоры с Североатлантическим альянсом о размещении дополнительных батальонов НАТО в Прибалтике.

Агентство Reuters пишет, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила факт переговоров о размещении в регионе дополнительных сил Альянса. По ее словам, страны Прибалтики видят в увеличении контингента НАТО сдерживающий фактор на фоне якобы существующей «российской угрозы».

«Посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — сообщила она.

Ранее в Болгарии назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией. По словам экспертов из США, переговоры по безопасности подтвердили, что западные страны боятся Москву, передает ytro.news.