Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 11:08
11:07
Шоу-бизнес
Вдова Задорнова вспомнила об отношениях с первой женой юмориста
11:02
Происшествия
В Петербурге при ДТП на ЗСД перевернулась цистерна с топливом
10:59
Армия
ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
10:58
Весь мир
ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена
10:57
Политика
Можегов и Журавлев спрогнозировали, что будет, если президентом США станет Харрис
10:55
Экономика
Мишустин: давление на экономику России удалось снизить благодаря вакцинации
10:51
Политика
Экс-премьер Украины Яценюк: на переговорах Путин съест Зеленского на завтрак
10:51
Происшествия
Бастрыкин: серпуховский подрывник находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа
10:50
Общество
Росконтроль проверил отечественные сладости на наличие нарушений
10:49
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Карасев назвал сериал «Сваты» залогом улучшения отношений украинцев и россиян

Политика
Политолог Карасев назвал сериал «Сваты» залогом улучшения отношений украинцев и россиян
Кадр из сериала «Сваты»  /  Идущий к мечте / СВАТЫ 7

Киев, 13 января. Успех нового сезона сериала «Сваты» в России ожидаем, считает украинский политолог Вадим Карасев.

По мнению эксперта, популярность киноленты говорит о том, что отношения украинцев и россиян неизбежно наладятся. В целом сериал стал общим культурным продуктом, открыв неожиданный эффект, говорит Карасев.

«Если фильм, который снимается украинским режиссером, бьет рекорды по просмотрам в России, значит, это говорит о том, что мы находимся в одном ментальном пространстве. Это все же залог того, что когда-то мы нормализуем отношения между двумя народами. Мы не враги и понимаем друг друга», — высказался политолог.

Политолог Карасев назвал сериал «Сваты» залогом улучшения отношений украинцев и россиян
Pr Scr youtube.com / Россия 24

Как считает Карасев, в отношениях русских и украинцев главное то, что оба народа живут примерно одинаково с точки зрения обыденных вещей.

Эксперт назвал троллингом тот факт, что украинский кинопродукт бьет рекорды в России. Юридически же все верно, так как сериал принадлежит шведской юридической группе, заключил Вадим Карасев.

Поклонники сериала «Сваты» в свою очередь раскритиковали финальный сезон. Зрители подвергли критике сюжетную линию, игру актеров, а также прозвучавшие шутки. Как передает радио Sputnik, некоторые фанаты написали в соцсетях, что лучше бы новый сезон не выпускали вовсе.

Ранее звезда сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, почему многим поклонникам проекта не понравился седьмой сезон. Актриса напомнила, что вкусы у разных людей различаются.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Карасев назвал сериал «Сваты» залогом улучшения отношений украинцев и россиян
украина россия карасев сваты
Комментировать