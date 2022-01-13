Политолог Карасев назвал сериал «Сваты» залогом улучшения отношений украинцев и россиян

Киев, 13 января. Успех нового сезона сериала «Сваты» в России ожидаем, считает украинский политолог Вадим Карасев.

По мнению эксперта, популярность киноленты говорит о том, что отношения украинцев и россиян неизбежно наладятся. В целом сериал стал общим культурным продуктом, открыв неожиданный эффект, говорит Карасев.

«Если фильм, который снимается украинским режиссером, бьет рекорды по просмотрам в России, значит, это говорит о том, что мы находимся в одном ментальном пространстве. Это все же залог того, что когда-то мы нормализуем отношения между двумя народами. Мы не враги и понимаем друг друга», — высказался политолог.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Как считает Карасев, в отношениях русских и украинцев главное то, что оба народа живут примерно одинаково с точки зрения обыденных вещей.

Эксперт назвал троллингом тот факт, что украинский кинопродукт бьет рекорды в России. Юридически же все верно, так как сериал принадлежит шведской юридической группе, заключил Вадим Карасев.

Поклонники сериала «Сваты» в свою очередь раскритиковали финальный сезон. Зрители подвергли критике сюжетную линию, игру актеров, а также прозвучавшие шутки. Как передает радио Sputnik, некоторые фанаты написали в соцсетях, что лучше бы новый сезон не выпускали вовсе.

Ранее звезда сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, почему многим поклонникам проекта не понравился седьмой сезон. Актриса напомнила, что вкусы у разных людей различаются.