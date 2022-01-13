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Кудрин: уровень жизни в России по сравнению с «нулевыми» вырос в три раза

Экономика
Кудрин: уровень жизни в России по сравнению с «нулевыми» вырос в три раза
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 13 января. Уровень жизни россиян вырос в три раза и на данный момент на 20% выше, чем был во времена Советского Союза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

РФ начала восстановление с очень низкого уровня. Вернуть показатели, которые наблюдались перед распадом СССР, удалось в 2004 году. Наиболее очевидно это проявлялось в зарплатах врачей и учителей.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше чем в Советском Союзе», — пояснил Кудрин в интервью ТАСС.

Глава Счетной палаты ранее отметил, что Россия однозначно стала страной с нормальной рыночной экономикой, и возвращения к плановой уже не будет. Если руководство страны вновь прибегнет к использованию госплана, то РФ отстать даже от африканских государств, чьи экономики в настоящий момент растут достаточно быстро.

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ссср кудрин счетная палата экономика россии уровень жизни
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