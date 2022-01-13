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Зять Аллы Суриковой рассказал ФАН о состоянии режиссера

  /   Обновлено: 13 января 2022 10:38
Общество
Зять Аллы Суриковой рассказал ФАН о состоянии режиссера
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 13 января. Продюсер Александр Голутва, зять режиссера Аллы Суриковой, заверил, что поводов для беспокойства за здоровье попавшего в клинику кинематографиста нет. Госпитализированная звезда болеет коронавирусом в легкой форме.

Автор фильма «Человек с бульвара Капуцинок» попала в больницу в среду. Режиссер жаловалась врачам на кашель и высокую температуру. У нее выявили коронавирус нового типа.

Однако, по словам родственника режиссера, беспокоиться не стоит. Сурикова болеет в легкой форме. Голутва в разговоре с ФАН сообщил, что 81-летняя женщина лежит в обычной палате, а не в реанимации.

Информация о госпитализации Суриковой появилась в четверг. СМИ сообщали, что состояние знаменитости оценивается врачами как среднетяжелое.

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Все новости / Общество / Зять Аллы Суриковой рассказал ФАН о состоянии режиссера
госпитализация сурикова коронавирус
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