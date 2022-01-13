Произраильские организации призвали Сенат США выделить 1 млрд долларов на «Железный купол»

Тель-Авив, 13 января. Произраильские организации пытаются оказать давление на Сенат США, чтобы Вашингтон выделил один миллиард долларов еврейскому государству для закупки боеприпасов и некоторых комплектующих для систем ПРО «Железный купол».

Восемь организаций, в число которых входят «Объединенные христиане за Израиль» (CUFI), Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) и Антидиффамационная лига (ADL), 10 января призвали лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства Митча Макконнелла как можно скорее продвинуть вопрос финансирования, который обсуждается с сентября.

Eight pro-Israeli groups have pressed US Senate leadership to move forward with $1bn in funding for Israel's Iron Dome missile defence system https://t.co/9bdb8eISS0 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 13, 2022

В начале осени Палата представителей одобрила законопроект о выделении Израилю одного миллиарда долларов для пополнения боезапаса «Железного купола». Билль был принят подавляющим большинством голосов: 420 членов проголосовали «за» и только девять — «против».

Однако в Сенате республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал несколько попыток Демократической партии утвердить инициативу по ускоренному порядку. По мнению политика, Вашингтону следует не направлять Израилю миллиард долларов из бюджета, а взять деньги из средств, уже выделенных для бывшего афганского правительства.

SCOOP: In a new letter to Senate leadership, a coalition of pro-Israel groups take aim at Rand Paul for blocking Iron Dome funding and argue that Senate leadership's current plan to fold it into a larger funding bill would “undermine Israel’s security.” https://t.co/r27JeR2tAT — Marc Rod (@marcrod97) January 11, 2022

Восемь произраильских организаций в своем письме указали, что возражение одного человека не должно подрывать решение всего двухпартийного органа

«Хотя мы понимаем, что дополнительное финансирование «Железного купола», скорее всего, будет включено в окончательный сводный пакет расходов, задержка и даже перспективы второй длящейся резолюции подрывают безопасность Израиля, когда необходимость пополнения этой оборонительной системы является неотложной», — говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, что системы ПРО «Железный купол» использовались ЦАХАЛ для перехвата как ракет ХАМАС в секторе Газа, так и снарядов ливанского движения «Хезболла». По официальным данным, во время последней эскалации израильско-палестинского конфликта в мае 2021 эффективность данных систем достигала 90%.

С 2011 года еврейское государство развернуло по всей стране 10 батарей, каждая из которых оснащена тремя-четырьмя пусковыми установками, способными запускать 20 ракет-перехватчиков.

Непростые отношения

Тель-Авив является ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Предыдущий президент Штатов Дональд Трамп поддерживал крепкие отношения с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выступал посредником в соглашениях о нормализации отношений между еврейским государством и странами Персидского залива. Более того, США признали Голанские высоты, которые ООН считает оккупированной территорией Сирии, частью Израиля, а также объявили Иерусалим единой и неделимой столицей еврейского государства.

Однако при действующей администрации Джо Байдена отношения между союзниками несколько охладели. Официальные лица США предпринимают шаги по укреплению дипломатических связей с Палестинской национальной администрацией (ПНА), которая прервала свои контакты с Вашингтоном при Трампе.

Biden administration presses Israel on Chinese investmentshttps://t.co/SYHsQn3ND2 — Axios (@axios) January 5, 2022

Кроме того, ПНА обратилась к Соединенным Штатам с просьбой позволить функционировать своему представительству в американской столице, а США заявляли о намерении открыть консульство для обслуживания палестинцев в Иерусалиме. На данный момент ни того ни другого еще не произошло, но переговоры на этот счет ведутся.

Во время вооруженного конфликта между ХАМАС и ЦАХАЛ в мае у США не было на месте событий ни штатного посла в Израиле, ни специального посланника по израильско-палестинскому конфликту. Кандидатура нового посла Соединенных Штатов Томаса Найдса была объявлена только спустя два дня после отстранения от власти экс-премьера Биньямина Нетаньяху, имевшего непростые отношения с Демократической партией.