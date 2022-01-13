Финансист Макаров призвал не инвестировать в золото при рекордной инфляции доллара

Москва, 13 января. Золото традиционно считается одним из самых надежных активов в период кризиса, однако сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгметалл, заявил партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.

Отношение к золоту стало меняться из-за мягкой денежно-кредитной политики со стороны центробанков. В 2021 году большей популярностью, чем этот драгоценный металл, пользовались недвижимость и криптовалюта.

«При рекордной инфляции доллара порядка семи процентов золото не привлекло массового инвестора в том же объеме, как это было раньше. Так, отток средств из ETF, обеспеченных золотом, стал в 2021 году максимальным за восемь лет и составил 173 тонны золота на сумму 9,1 миллиарда долларов», — пояснил Макаров в беседе с агентством «Прайм».

Банк России ранее снизил долю доллара в международных резервах. Другие валюты занимают 10% от общего объема при прежних значениях около 7,2%. На золото в российских резервах приходится 21,7%, и это на 1,2% ниже, чем в предыдущий отчетный период.

Пока биткоин будет расти, привлекательность и стоимость золота может снижаться. При этом другие ценные металлы — серебро, платина и палладий — выглядят куда интереснее золота, так как их используют при создании зеленых технологий, пишет «ФедералПресс».