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Москвич выбросил на улицу собаку за нападение на сына
Происшествия
Москвич выбросил на улицу собаку за нападение на сына
pixabay.com  / 

Москва, 13 января. Хозяин домашнего четвероногого любимца Хантера разочаровался в нем и выгнал из дома за агрессию по отношению к сыну.

Счастливая домашняя жизнь акита-ину по кличке Хантер внезапно закончилась, когда восьмилетний сын главы московского семейства пожаловался на то, что пес куснул его в щеку. Доказательством агрессии собаки явилась кровь на лице мальчика. Разгневанный отец тут же выдворил Хантера, прожившего в их семье уже 2,5 года, на улицу, сообщает Life.

Там Хантер чуть не попал под колеса автомобиля, которым по счастливой случайности управляла ветеринар Оксана. По ее словам, собака привела ее к дому своих осерчавших владельцев, которые наотрез отказались простить Хантера и взять обратно в семью. В итоге Оксана увезла пса на передержку. Сейчас собаке ищут новых хозяев.

Ранее ФАН сообщал о том, как новороссийские волонтеры собрали деньги для лечения искалеченной собаки, которую местные жители нашли на улице. У пса был выбит глаз и не было части передней лапы. Теперь лечением собаки занимаются в ветеринарной клинике.

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