Кадыров обратился к ингушскому народу и призвал обосновать претензии в его адрес

Грозный, 13 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от жителей Ингушетии обосновать претензии в его адрес. По словам политика, он готов ответить на все обвинения.

Ранее Кадыров пригрозил ингушскому народу, пообещав забрать «оставшиеся земли», если заявления о незаконном разделении территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что не позволит порочить честь чеченцев.

«Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал глава Чечни.

По его словам, Ингушетия должна обосновать свои претензии согласно законам России или шариата. Кадыров добавил, что ожидает ответа в течение трех дней.

Как сообщалось недавно, глава Чечни обратился к протестующим жителям Казахстана. Он призвал прекратить деструктивные процессы внутри страны.