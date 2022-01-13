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Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ен Ген предложил арендовать у России Дальний Восток

  /   Обновлено: 13 января 2022 10:25
Политика
Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ен Ген предложил арендовать у России Дальний Восток
fondvostok.ru  /  Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока

Сеул, 13 января. Претендент на пост главы южнокорейского государства Хо Ен Ген намерен взять в аренду часть дальневосточных территорий у РФ для создания пояса экономического развития.

Хо Ен Ген участвовал в выборах президента в 1997 и 2007 году, но тогда его идеи не нашли широкого отклика у жителей страны. Также он баллотировался в мэры Сеула в 2021 году, но проиграл. В 2022 году политик выдвинулся в кандидаты на выборах президента и предложил арендовать часть Дальнего Востока у РФ.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», — пояснил политик.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать беспошлинную зону на Курилах. Глава государства также пригласил к работе Китай и Южную Корею.

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южная корея дальний восток аренда
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