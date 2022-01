Сенат США рассмотрит проект санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 13 января. Сегодня в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту сенатора Теда Круза, предусматривающему введение санкций против газопровода «Северный Поток—2».

Несмотря на то, что администрация четко сформировала мнение о санкциях против российского газопровода, назвав их неприемлемыми. По мнению Белого дома на данном этапе введение экономических мер против СП—2 ударит по европейским союзникам США, прежде всего — по Германии.

При этом, для того, чтобы документ был принят, за него должны проголосовать не менее 10 представителей Демократической партии, что при текущей конфигурации в Конгрессе выглядит достаточно маловероятным.

Сенатор от Демпартии Крис Мерфи, который выступает против законопроекта Круза, сказал, что, по его мнению, судьба законопроекта зависит от демократов, блокирующих законодательство Круза, хотя он не был уверен, смогут ли лидеры партии убедить необходимое число своих однопартийцев воздержаться от поддержки законопроекта.

«Желание сенатора Круза состоит в том, чтобы отделить Соединенные Штаты от Европы. Я думаю, что эта поправка действительно неразумна», — отметил он.

В понедельник состоялась встреча представителей Госдепа с группой сенаторов-демократов, которые еще не определились с позицией по законопроекту Круза, в ходе которой чиновники внешнеполитического ведомства пытались убедить законодателей в неразумности поддержки билля.

Сенаторы говорят, что выступление Госдепартамента было сосредоточено на аргументе о том, что поправка Круза не удержит Россию от вторжения в Украину.

«Смысл был в том, что это повредит переговорам, которые ведутся с Германией, с Украиной с точки зрения влияния России на Украину», — рассказал сенатор Джон Тестер, участвовавший в переговорах.

Сенатор Джо Манчин добавил, что он пытается узнать о потенциальных дипломатических последствиях для отношений между США и Германией, если закон Круза будет принят.

«Я узнаю об этом больше. Я собираюсь изучить этот вопрос. Я собираюсь выслушать аргументы обеих сторон», — сказал Манчин, указав, что он также собирается связаться с немецкими официальными лицами.

Вынесение законопроекта Теда Круза на голосование в Сенате стало возможным в результате договоренностей между администрацией Байдена и Республиканской партии, которая не стала препятствовать дипломатическим назначениям, проводимым администрацией Белого дома.

Сам Круз заявил журналистам в конце прошлой недели, что, по его мнению, у него есть хорошие шансы убедить достаточное количество демократов поддержать его законопроект.

