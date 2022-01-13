Актер Петр Красилов изменился до неузнаваемости

Москва, 13 января. Актер театра и кино Петр Красилов, получивший широкую известность по роли в сериале «Бедная Настя», удивил поклонников изменившейся внешностью. Артист прибавил в весе, но это его не беспокоит.

Красилов практически не появляется в кино, зато востребован на театральной арене. Артист предположил, что отсутствие проектов связано в том числе с тем, что режиссеры не хотят его снимать.

«Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней», — отметил 44-летний актер в передаче «Мой герой» на ТВЦ.

По мнению артиста, его привыкли видеть таким, каким он был в сериалах «Не родись красивой» и «Бедная Настя». А с новой внешностью это пока невозможно.

Prt Scr youtube.com / TV Center

Поклонники, увидев артиста в программе, признались, что с большим удовольствием посмотрели шоу. Однако актера с трудом узнали.

«Его действительно трудно узнать, но так грубо писать об изменении габаритов не стоит. Мы же не знаем реальную причину, почему это произошло»; «Если бы интервью было без имен, то я бы вас, Петр, не узнал. Не сказать, что «поплохел», но очень сильно изменился», — написали комментаторы.

Летом прошлого года стало известно о расставании Красилова с супругой Ириной Шебеко. Пара была в браке 16 лет.