«Бэтмену» с Робертом Паттинсоном установили возрастное ограничение

Лос-Анджелес, 13 января. Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли получил возрастное ограничение. Картина выйдет с рейтингом PG-13.

Такое возрастное ограничение связано с тем, что в фильме присутствуют сцены жестокости. Также герои нецензурно высказываются и упоминают запрещенные вещества. Предположительно, в России фильм получит рейтинг 16+.

Новая лента Мэтта Ривза выйдет в марте 2022 года. Однако в Warner Bros. допускают перенос релиза из-за новой волны пандемии коронавируса. «Бэтмен» считается самой ожидаемой картиной этого года. В ленте, помимо Паттинсона, сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаард и другие.