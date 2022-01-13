Миротворцы ОДКБ приступили к передаче охраняемых объектов казахстанским правоохранителям

Москва, 13 января. Миротворцы ОДКБ приступили к передаче охраняемых социально значимых объектов на территории Казахстана местным правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, процедура проводится в соответствии с планом, разработанным командованием миротворческих сил и минобороны Казахстана.

«Началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — говорится в коммюнике.

На этом фоне также началась подготовка техники к загрузке в самолеты транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков, спровоцированных резким ростом стоимости сжиженного газа. Встречные шаги властей не поспособствовали урегулированию ситуации. Добиться стабилизации обстановки удалось лишь благодаря миротворцам ОДКБ, передает «Царьград».