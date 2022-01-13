Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский выбирает чиновников через соцсети

Киев, 13 января. Президент Украины Владимир Зеленский выбирает чиновников при помощи соцсетей, рассказал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, глава государства активно следит за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. В результате получается, что чиновниками становятся те, кто очень этого хочет, а не те, кто являются лучшими.

«Когда у нас некоторые должности министров сегодня озвучили, на весь Facebook заговорили про армию. А сказали, что будет другая должность, весь Facebook будет про реинтеграцию Донбасса. Если была бы еще и экология, то была бы экология и про рыбок», — иронизирует депутат.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Разумков добавил, что также в настоящий момент и на этапе избирательной кампании большое значение имеет критика власти.

Ранее журналисты издания «Страна» сообщили, что Зеленский в 2016 году советовал не голосовать за свою кандидатуру. Они опубликовали видео, где экс-комик во время одной из своих речей обратился к аудитории и попросил своих сторонников поднять руки. После этого он посоветовал им не вестись на подобную «рекламу».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко посчитал, что возвращение на Украину бывшего президента Петра Порошенко — это спецоперация против Зеленского. Нардеп заявил, что Зеленский не занимается политикой, а визит Порошенко должен повлиять на него, передает телеканал «360».