Режиссер Алла Сурикова госпитализирована с коронавирусом

Москва, 13 января. Знаменитого режиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве. У нее диагностировали коронавирус нового типа.

Звезда почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. Режиссер пожаловалась медикам на кашель и высокую температуру.

У автора легендарных кинолент взяли биоматериал, чтобы сделать тест на коронавирус. Результат оказался положительным. По приезде в клинику стало известно, что у 81-летней Суриковой сильное воспаление. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое, пишет Telegram-канал Mash.

Неделю назад в больницу попал актер Леонид Куравлев. Он лежит в Коммунарке, однако сын артиста опроверг у отца коронавирус. Накануне Куравлеву сделали операцию.