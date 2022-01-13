Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 11:07
11:02
Происшествия
В Петербурге при ДТП на ЗСД перевернулась цистерна с топливом
10:59
Армия
ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
10:58
Весь мир
ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена
10:57
Политика
Можегов и Журавлев спрогнозировали, что будет, если президентом США станет Харрис
10:55
Экономика
Мишустин: давление на экономику России удалось снизить благодаря вакцинации
10:51
Политика
Экс-премьер Украины Яценюк: на переговорах Путин съест Зеленского на завтрак
10:51
Происшествия
Бастрыкин: серпуховский подрывник находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа
10:50
Общество
Росконтроль проверил отечественные сладости на наличие нарушений
10:49
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки
10:47
Экономика
Мишустин объявил о планах кабмина принять стратегию развития финансового рынка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Режиссер Алла Сурикова госпитализирована с коронавирусом

  /   Обновлено: 13 января 2022 10:12
Общество
Режиссер Алла Сурикова госпитализирована с коронавирусом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 13 января. Знаменитого режиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве. У нее диагностировали коронавирус нового типа.

Звезда почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. Режиссер пожаловалась медикам на кашель и высокую температуру.

У автора легендарных кинолент взяли биоматериал, чтобы сделать тест на коронавирус. Результат оказался положительным. По приезде в клинику стало известно, что у 81-летней Суриковой сильное воспаление. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое, пишет Telegram-канал Mash.

Неделю назад в больницу попал актер Леонид Куравлев. Он лежит в Коммунарке, однако сын артиста опроверг у отца коронавирус. Накануне Куравлеву сделали операцию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер Алла Сурикова госпитализирована с коронавирусом
госпитализация сурикова коронавирус
Комментировать