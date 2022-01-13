Экс-солистка Artik и Asti Анна Дзюба высказалась о причинах ухода из группы

Москва, 13 января. Певица Анна Дюба начала сольную карьеру после нескольких лет в составе группы Artik и Asti. Артистка рассказала о непростом решении покинуть дуэт.

Дзюба начала новый год как самостоятельная певица после неожиданной новости о профессиональном расставании с Артемом Умрихиным, создателем группы Artik и Asti. Распад дуэта с самого начала был окружен слухами — фанаты предполагали, что отношения между артистами со временем испортились.

Однако Дзюба заверила, что не ссорилась с Умрихиным. По словам исполнительницы, поводом для увольнения стали амбиции.

«Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции», — поделилась певица на пресс-конференции.

Дзюба также призналась, что больше не поддерживает близкие отношения с бывшим коллегой. Тем не менее она все еще тепло общается с артистом.

Сольная карьера Дзюбы началась с крупного контракта. Певица подписала договор с лейблом Universal Music Group.