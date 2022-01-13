Варшава, 13 января. США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, поэтому переговоры с Россией по безопасности обречены на провал.

Таким мнением на страницах польской газеты Myśl Polska поделился аналитик Адам Смех. По его словам, Россия оказалась в патовой ситуации. Эксперт уверен, что об этом свидетельствует недавнее заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дипломат отмечал, что России некуда отступать.

«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», — объяснил Смех.

По его словам, американцы боятся и не хотят ядерной войны с Россией, потому что в таком конфликте не может быть победителей. При этом Вашингтон саботирует и пытается разрушить переговоры по безопасности, потому что ему нужна война на Украине, в которую он пытается втянуть РФ.

В Польше убеждены, что США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», в рамках которого представители русского и украинского народов будут воевать друг с другом. По словам Смеха, такое положение дел будет удобным для Вашингтона, поскольку его военные не пострадают от боевых действий.

Ранее сообщалось, что излишняя самоуверенность США в диалоге с Россией может обернуться проблемами для Белого дома. В МИД РФ предупредили западные страны, что срыв переговоров станет большой проблемой, передает ytro.news.