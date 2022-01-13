Посол РФ Антонов указал на неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать позицию

Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты Америки не могут обосновать свое мнение в ходе переговоров, уверен российский посол Анатолий Антонов.

В последнее время на Западе все чаще говорят о якобы желании РФ вторгнуться на территорию Украины. Москва неоднократно отвергала подобные заявления и обращала внимание, что не собирается ни на кого «нападать». Позже на этой почве состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а также переговоры Москвы и Вашингтона. Антонов прокомментировал ситуацию и отметил неспособность США аргументированно отстаивать позицию.

«Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — пояснил он.

Ранее посол указал на попытки Вашингтона повлиять на Россию за счет ограничительных мер в ходе переговоров. Однако Москву нельзя запугать подобными выпадами, подчеркнул дипломат.