Политолог Долгов назвал «лицемерием» заявление Столтенберга о «российской угрозе»

США выгодны военные конфликты по всему миру. На протяжении последних лет Вашингтон спровоцировал десятки войн и осуществлял прямое вторжение в суверенные государства. Слова руководителей НАТО о том, что Альянс не представляет опасность для других стран — лицемерие. Такую позицию в беседе с ФАН высказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Борис Долгов.

После переговоров между представителями НАТО и российской делегацией, в которую вошли специалисты МИД и Минобороны, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания, возложил ответственность за вторжение вооруженных сил США в Ливию на Евросоюз и ООН.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что заявления, подобные тому, которое сделал глава НАТО, делаются не впервые. Ученый пояснил, что подобные парадоксальные утверждения являются частью пропагандистской кампании Запада, и их цель — попытка оправдать агрессивную политику Североатлантического альянса, а также США и их сателлитов.

«Этот же господин Столтенберг в своем интервью сербским журналистам два года назад заявил, что якобы бомбардировки Югославии в 1999 году американцами были оправданы, так как США несли демократию людям и помогали свергнуть диктатора. Между тем «диктатором» США назвали легитимного президента страны. Без сомнения, бомбардировка европейского суверенного государства — вопиющее преступление, подобного в Европе не случалось со времен Второй мировой войны. Погибли сотни мирных жителей, были уничтожены объекты жизнеобеспечивающей структуры. Американские ВВС сбросили бомбы со слабообогащенным ураном. Об этом был сделан доклад в Совете безопасности России. Целые участки на территории Сербии сегодня являются зоной с повышенным радиационным фоном и вредят здоровью людей», — высказал свое мнение доктор исторических наук.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Для США война — это бизнес. Вашингтон разжигает по всему миру локальные конфликты, чтобы устранять неугодные режимы. Именно это они осуществили в Ливии. Еще до вынесения решения Советом Безопасности ООН резолюции, которая одобрила вторжение сил НАТО в Ливию, иностранное военное вмешательство со стороны Альянса уже началось. Французский авианосец доставил к берегам Ливии бомбардировщики, которые обрушили ракетный удар по правительственным войскам. Позже президент Ливии Муаммар Каддафи, который повел страну по своему пути — не капиталистическому — был свергнут и зверски убит без какого-либо суда. Французский политолог Жиль Кепель рассказывал, что после удара НАТО по городу Сурт из-под развалин домов извлекли сотни трупов мирных людей. Это преступление против человечности. Но международные общественные организации оставили злодеяния НАТО безнаказанными», — резюмировал свою позицию ученый.

Эксперт по Ближнему Востоку рассказал, что в 2011 году в отдельных районах Ливии, предположительно, при поддержке западных спецслужб, начали свою деятельность боевики-террористы, которых западные СМИ именовали «повстанцами».

Долгов назвал продвижение НАТО на восток гибридной войной против России и несомненной угрозой нашему государству, а объяснения Йенса Столтенберга — лицемерием. По мнению собеседника ФАН, Руководство Североатлантического альянса, а также стратеги Вашингтона и Лондона не собираются реагировать на разумные предложения и принимать во внимание подтвержденные доказательствами документы. Их сдерживает от прямой агрессии против нашего государства только ядерный щит России, а также мощные армия и флот.

Ранее ФАН рассказал, почему Украина стала слишком большой проблемой для США. У Вашингтона появилось очень много проблем, Америка теряет позиции гегемона.