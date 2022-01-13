Историк Петрушко объяснил российскую традицию два раза отмечать Новый год

Москва, 13 января. Доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко рассказал, почему в России два раза отмечают Новый год.

В стране существует многолетняя традиция отмечать Новый год. Однако также в стране встречают и Старый Новый год. Это случилось из-за конфликта светского и церковного календарей, сообщил специалист.

«Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство», — подчеркнул Петрушко в беседе с РИА Новости.

Таким образом, в стране появился очередной праздник, который назвали Старый Новый год. В этот день у верующих нет ограничений, которые могут быть связаны с постом.

Патриарх Кирилл ранее назвал пустой затеей попытки сделать бессмертным тело без души. Он отметил, что не стоит тратить много сил и времени на попытки добиться вечной жизни.