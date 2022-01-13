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Историк Петрушко объяснил российскую традицию два раза отмечать Новый год

Общество
Историк Петрушко объяснил российскую традицию два раза отмечать Новый год
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко рассказал, почему в России два раза отмечают Новый год.

В стране существует многолетняя традиция отмечать Новый год. Однако также в стране встречают и Старый Новый год. Это случилось из-за конфликта светского и церковного календарей, сообщил специалист.

«Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство», — подчеркнул Петрушко в беседе с РИА Новости.

Таким образом, в стране появился очередной праздник, который назвали Старый Новый год. В этот день у верующих нет ограничений, которые могут быть связаны с постом.

Патриарх Кирилл ранее назвал пустой затеей попытки сделать бессмертным тело без души. Он отметил, что не стоит тратить много сил и времени на попытки добиться вечной жизни.

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