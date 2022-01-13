Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 11:06
11:02
Происшествия
В Петербурге при ДТП на ЗСД перевернулась цистерна с топливом
10:59
Армия
ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
10:58
Весь мир
ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена
10:57
Политика
Можегов и Журавлев спрогнозировали, что будет, если президентом США станет Харрис
10:55
Экономика
Мишустин: давление на экономику России удалось снизить благодаря вакцинации
10:51
Политика
Экс-премьер Украины Яценюк: на переговорах Путин съест Зеленского на завтрак
10:51
Происшествия
Бастрыкин: серпуховский подрывник находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа
10:50
Общество
Росконтроль проверил отечественные сладости на наличие нарушений
10:49
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки
10:47
Экономика
Мишустин объявил о планах кабмина принять стратегию развития финансового рынка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Saudi Aramco и польский концерн Orlen подписали контракт на поставки нефти

Экономика
Saudi Aramco и польский концерн Orlen подписали контракт на поставки нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 13 января. Польский энергетический концерн Orlen заключил долгосрочный контракт с компанией Saudi Aramco на ежедневные поставки в Польшу 200–337 тысяч баррелей нефти в сутки. 

Кроме того, Orlen договорился с Saudi Aramco о вхождении компании в капитал нефтеперерабатывающего завода Lotos, который расположен в Гданьске. Данная сделка была необходима для того, чтобы уменьшить долю польского предприятия, поскольку это стало ключевым условием одобрения их слияния регуляторами из Европы.

Помимо продажи части Гданьского НПЗ, речь идет о поставках до 16,9 млн тонн нефти в год. Таким образом, Saudi Aramco может покрыть половину всего потребления в Польше и стать крупнейшим поставщиком энергоресурсов в европейскую страну.

Нефтегазовая компания Саудовской Аравии ранее понизила отпускные февральские цены на все марки нефти для рынка Азии. Индекс Arab Light окажется на 1,1 доллара ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Данная цена является самой низкой за последние три месяца.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Saudi Aramco и польский концерн Orlen подписали контракт на поставки нефти
нефть польша саудовская аравия saudi aramco поставки нефти orlen
Комментировать