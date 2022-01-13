Saudi Aramco и польский концерн Orlen подписали контракт на поставки нефти

Варшава, 13 января. Польский энергетический концерн Orlen заключил долгосрочный контракт с компанией Saudi Aramco на ежедневные поставки в Польшу 200–337 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме того, Orlen договорился с Saudi Aramco о вхождении компании в капитал нефтеперерабатывающего завода Lotos, который расположен в Гданьске. Данная сделка была необходима для того, чтобы уменьшить долю польского предприятия, поскольку это стало ключевым условием одобрения их слияния регуляторами из Европы.

Помимо продажи части Гданьского НПЗ, речь идет о поставках до 16,9 млн тонн нефти в год. Таким образом, Saudi Aramco может покрыть половину всего потребления в Польше и стать крупнейшим поставщиком энергоресурсов в европейскую страну.

Нефтегазовая компания Саудовской Аравии ранее понизила отпускные февральские цены на все марки нефти для рынка Азии. Индекс Arab Light окажется на 1,1 доллара ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Данная цена является самой низкой за последние три месяца.