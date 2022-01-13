Синоптик Вильфанд предупредил жителей южных регионов России о сильном похолодании

Москва, 13 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян, живущих на юге страны, о приближении опасной погоды.

Согласно прогнозу синоптика, в Краснодарском крае ожидаются снег, дождь и ветер до 20 метров в секунду, а в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно. Также в южных городах прогнозируется аномально низкая температура воздуха.

«Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов», — заявил метеоролог ТАСС.

Кроме того, из-за приближения циклона непогода ожидается и в ряде других российских субъектов. Так, в Мурманской области прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии — снег и метель.

Частые оттепели и понижения температуры воздуха в зимний период ожидаются в России, особенно в ее европейской части. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.