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Кудрин оценил вероятность возврата России к плановой экономике

  /   Обновлено: 13 января 2022 09:52
Экономика
Кудрин оценил вероятность возврата России к плановой экономике
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Россия однозначно стала страной с нормальной рыночной экономикой, и возвращения к плановой экономике уже никогда не будет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Счетной палаты, экс-глава Министерства финансов Алексей Кудрин.

Он уверен, что в этом споре можно поставить точку. По его словам, если Россия снова будет использовать госплан, то может отстать даже от африканских государств, чьи экономики растут очень быстро.

Однако Кудрин признал необходимость государственного регулирования цен в точечных масштабах и в случае шоковых ситуаций. При этом сдерживать цены более двух-трех месяцев, считает глава Счетной палаты, невозможно, так как возникнут диспропорции в экономике. Кроме того, снизятся стимулы инвестирования в отрасли, которые будут находиться под государственным регулированием.

Кудрин ранее назвал энергетический переход самым большим вызовом для российской экономики. Он сомневается, что всем странам удастся реализовать этот сценарий в полном объеме к 2050 году.

Одним из главных драйверов развития России являются национальные проекты. В 2021 году их реализация прошла половину пути, пишет «ФедералПресс».

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кудрин экономика россии госплан счетная палата рф
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