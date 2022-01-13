Netflix планирует снять два сиквела боевика «Красное уведомление»

Лос-Анджелес, 13 января. Боевик «Красное уведомление» с голливудскими звездами Галь Гадот, Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом получит продолжение в виде двух новых проектов. Фильмы выйдут на стриминг-сервисе Netflix.

«Красное уведомление» — самый высокобюджетный проект Netflix, который обошелся студии в 200 млн долларов. Фильм получил смешанные отзывы, но стал одним из самых просматриваемых среди подписчиков сервиса. Поэтому студия дала зеленый свет сразу двум новым частям боевика. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером станет Роусон Маршалл, ответственный за постановку первого фильма. Производство сиквела стартует лишь в 2023 году: главные звезды проекта Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот вернутся к своим ролям, но сделают это нескоро из-за загруженного графика.

Netflix также запланировал перезапуск боевика «Рейд». Постановщиками станут Патрик Хьюз («Телохранитель киллера») и Майкл Бэй («Трансформеры»).