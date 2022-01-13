Кедми: излишняя самоуверенность погубит США на переговорах с Россией по безопасности

Москва, 13 января. США на переговорах с Россией по безопасности демонстрируют излишнюю самоуверенность, которая в конечном счете погубит американцев, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, американцы продолжают верить в собственную непобедимость, забывая о своих поражениях в Афганистане, Вьетнаме и других странах. Кедми убежден, что Вашингтон в случае с Россией должен мыслить трезво. Он также добавил, что недооценка противника может стать фатальной для НАТО. Политолог предрек Североатлантическому альянсу бесславный конец из-за легкомысленного отношения к переговорам с оппонентом, передает «Экономика сегодня».

«Американцы уверены, что руководство России можно купить бусами. И они сейчас пытаются это делать. С этим они приехали в Женеву: мол, мы вам по мелочи что-то дадим. А им говорят: вернитесь в 1967 год», — предупредил эксперт.

По словам Кедми, американские политики и дипломаты не могут понять, что переговоры с Москвой по безопасности принципиально отличаются от всего, что было в истории США ранее. Он отметил, что российским представителям приходится буквально разжевывать Вашингтону ситуацию и требования.

«Им было сказано из Москвы: время пошло, идет обратный отсчет, идет очень дорогое ваше время, а вы его не используете, чтобы решить проблему мирно. А они смотрят и не понимают», — заявил политолог в эфире «Вести FM».

Ранее эксперты отмечали, что американская делегация была готова обсуждать с Россией только те вопросы безопасности, которые интересуют лишь Вашингтон. Аналитики говорят, что переоценивать прошедшую встречу не стоит, передает ytro.news.