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МВФ предупредил о новых экономических шоках из-за всплеска COVID-19

Экономика
МВФ предупредил о новых экономических шоках из-за всплеска COVID-19
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 января. Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом замедлит темпы восстановления мировой экономики, в связи с чем миру придется адаптироваться к новым экономическим шокам, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Аналитики организации встречаются каждые три месяца и обновляют прогнозы по экономическому росту. Несмотря на грядущее замедление, глава МВФ считает, что есть немало поводов для оптимизма.

«Мы надеялись получить больший импульс восстановления в 2022 году, но уже в последний месяц предыдущего года мы увидели, что этот импульс ослабевает. Два крупных драйвера роста мировой экономики, США и Китай, замедлялись. А потом мы получили удар от "Омикрона". Нет сомнений в том, что это приведет к экономическим потрясениям и усилит неопределенность», — добавила Георгиева.

Всемирный банк ранее объявил, что ВВП России в новом году замедлится до 2,4%. Такой сценарий реализуется в условиях ужесточения макроэкономической политики со стороны Центробанка РФ и снижения внутреннего спроса.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия может закончиться уже в наступившем году. Появление более заразного штамма маловероятно, цитирует его «ФедералПресс».

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мвф мировая экономика пандемия георгиева COVID-19
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