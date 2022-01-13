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Младшая дочь Назарбаева Алия выразила соболезнования из-за гибели людей в Казахстане

Политика
Младшая дочь Назарбаева Алия выразила соболезнования из-за гибели людей в Казахстане
instagram.com  /  @aliya_nazarbayeva_official

Нур-Султан, 13 января. Смерть жителей Казахстана вызывает сочувствие. С таким заявлением выступила младшая дочь экс-главы государства Нурсултана Назарбаева Алия. Она выразила соболезнования близким погибших.

Недавно в стране начались погромы, которые переросли в масштабные акции протеста. Они сопровождались мародерством, поджогами и другими бесчинствами. Дочь Назарбаева выступила на фоне событий в Казахстане.

«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в Facebook.

Ранее представитель посольства Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов сообщил, что экс-президент на данный момент находится в Нур-Султане. Бывший глава государства поддерживает постоянный контакт с действующим лидером Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнул дипломат.

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Казахстан соболезнования назарбаева
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