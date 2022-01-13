Трех мордовских уголовников судили за похищение козы у пенсионерки

Саранск, 13 января. В МВД России по Мордовии прокомментировали приговор суда в отношении похитителей козы у пенсионерки.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что обвиняемые трое местных уголовников похитили пасущуюся на лужайке козу и забили ее на мясо, которое предполагали продать, а после того, как не нашли покупателей, выбросили тушу животного, сообщают «Известия Мордовии».

Суд приговорил вора к одному году десяти месяцам лишения свободы условно, второй соучастник преступления получил два года условно, а в отношении третьего злоумышленника дело прекратили, так как он смог помириться с пострадавшей пенсионеркой.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Брянске местного жителя, который присваивал себе чужие велосипеды. Преступник признался в краже семи велосипедов из подъездов многоэтажных домов в Бежицком и Советском районах города. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.