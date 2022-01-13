Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:39
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
12:18
Армия
Модернизированный российский Ту-160М оснастят новыми крылатыми ракетами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трех мордовских уголовников судили за похищение козы у пенсионерки
Происшествия
Трех мордовских уголовников судили за похищение козы у пенсионерки
pixabay.com  / 

Саранск, 13 января. В МВД России по Мордовии прокомментировали приговор суда в отношении похитителей козы у пенсионерки.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что обвиняемые трое местных уголовников похитили пасущуюся на лужайке козу и забили ее на мясо, которое предполагали продать, а после того, как не нашли покупателей, выбросили тушу животного, сообщают «Известия Мордовии».

Суд приговорил вора к одному году десяти месяцам лишения свободы условно, второй соучастник преступления получил два года условно, а в отношении третьего злоумышленника дело прекратили, так как он смог помириться с пострадавшей пенсионеркой.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Брянске местного жителя, который присваивал себе чужие велосипеды. Преступник признался в краже семи велосипедов из подъездов многоэтажных домов в Бежицком и Советском районах города. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Трех мордовских уголовников судили за похищение козы у пенсионерки
суд кража коза
Комментировать