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Получившего медотвод Джоковича допустили до участия в Открытом чемпионате Австралии

Спорт
Получившего медотвод Джоковича допустили до участия в Открытом чемпионате Австралии
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Мельбурн, 13 января. Сербский теннисист Новак Джокович был включен в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии, который стартует на следующей неделе.

Джокович сыграет со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Жеребьевка турнира состоялась в Мельбурне 13 января. Таким образом, Джокович, который был дважды арестован австралийскими властями, требовавшими депортировать серба из страны из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19 и предоставления ложной информации при въезде на территорию государства, скорее всего выступит на турнире в Мельбурне, передает Reuters со ссылкой на организаторов.

Соперником второй ракетки мира Даниила Медведева по первому кругу стал швейцарец Генри Лааксонен. Его соотечественники Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют с итальянцем Джанлукой Маджером и испанцем Хауме Мунаром соответственно.

Ранее австралийские телеведущие в прямом эфире оскорбили Джоковича. Сербский теннисист является действующим победителем турнира Большого шлема в Мельбурне.

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теннис жеребьевка джокович
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