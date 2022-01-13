Получившего медотвод Джоковича допустили до участия в Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, 13 января. Сербский теннисист Новак Джокович был включен в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии, который стартует на следующей неделе.

Джокович сыграет со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Жеребьевка турнира состоялась в Мельбурне 13 января. Таким образом, Джокович, который был дважды арестован австралийскими властями, требовавшими депортировать серба из страны из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19 и предоставления ложной информации при въезде на территорию государства, скорее всего выступит на турнире в Мельбурне, передает Reuters со ссылкой на организаторов.

Соперником второй ракетки мира Даниила Медведева по первому кругу стал швейцарец Генри Лааксонен. Его соотечественники Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют с итальянцем Джанлукой Маджером и испанцем Хауме Мунаром соответственно.

Ранее австралийские телеведущие в прямом эфире оскорбили Джоковича. Сербский теннисист является действующим победителем турнира Большого шлема в Мельбурне.