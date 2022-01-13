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Здание секретной тюрьмы ЦРУ выставляют на продажу в Литве

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Двухэтажное кирпичное здание, где предположительно в 2005-2006 годах располагалась секретная тюрьма ЦРУ, планируют выставить на продажу.  Доказано, что в этом месте подвергался пыткам невиновный заключенный.

Строение на окраине Вильнюса, в котором в 2005-2006 годах предположительно располагалась секретная тюрьма ЦРУ с кодовым названием Site Violet было построено еще в 2003 году США с разрешения литовских властей.

«В то время Литва была только кандидатом в члены НАТО, и поэтому наше руководство политическое и руководство спецслужб с удовольствием согласились на то, чтобы была эта тюрьма здесь. Как будто бы это был бы аргумент, чтобы Литва поскорее была бы принята в НАТО. Так и произошло — в 2004 году Литва стала членом этой организации», — рассказал политолог Альгирдас Палецкис.

Двухэтажное кирпичное здание окружено забором и высокими деревьями. На данный момент доказано пребывание там лишь единственного заключенного — палестинца Абу Зубайды, но мнению местных политологов, заключенных могло быть больше. США подозревали Зубайду в работе на террористов и планировании терактов 11 сентября.

«Пару лет назад он выиграл Европейский суд по правам человека, и правительство Литвы сейчас было вынуждено, пару дней назад, выплатить этому палестинцу 100 тысяч евро штрафа. Потому что здесь, в этом здании, Европейский суд по правам человека доказал, что он, этот палестинец, был истязаем, были пытки», — отметил Палецкис.

Сейчас здание бывшей тюрьмы планируют выставить на продажу. По словам Альгирдаса Палецкиса, многие литовцы хотят добиться от властей США, чтобы они сообщили имена американских и литовских агентов. По сообщениям местных СМИ, литовские власти не признают функционирование тюрьмы Site Violet.

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сша литва тюрьма
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