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Курс доллара снизился по отношению к рублю на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 13 января 2022 09:32
Экономика
Курс доллара снизился по отношению к рублю на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Американская валюта ослабевает в начале торговой сессии на Московской бирже. Это стало переменой тренда на укрепление, который прослеживался ранее.

Первые сделки в ходе торгов в четверг прошли на уровне 74,7 рубля за доллар. Это на 6 копеек меньше, чем при закрытии предыдущей сессии. Валютная пара возвращается к уровню, который предшествовал стремительному взлету и падению курса с пиковым показателем в 76,7 рубля за валютную единицу.

Курс евро потерял 4 копейки в сравнении со значением 12 января, достигнув уровня в 85,5 рубля. Валюта показывает более изменчивую динамику. Курс евро также достигал локального пика 5 января.

Прошедшие ранее переговоры по безопасности между Россией и НАТО могут оказать положительное влияние на курс отечественной валюты, считают аналитики.

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Все новости / Экономика / Курс доллара снизился по отношению к рублю на старте торгов Мосбиржи
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