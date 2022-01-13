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Генпрокурор Словакии Жилинка резко ответил критикам своей поездки в Россию

Политика
Генпрокурор Словакии Жилинка резко ответил критикам своей поездки в Россию
pixabay.com

Братислава, 13 января. Словацкий генеральный прокурор Марош Жилинка прокомментировал свое решение посетить Российскую Федерацию в честь празднования 300-летия прокуратуры РФ.

По словам чиновника, его личная позиция заключается в выстраивании диалога с российской стороной. Такой подход оказывает положительное влияние на установление верховенства закона в глобальном масштабе. Соответствующие тезисы прозвучали в его сообщении, которое он написал на собственной страничке в социальной сети Facebook.

Ранее ряд СМИ Словакии распространил материалы с критикой в адрес Мароша Жилинка из-за его поездки в Россию. Журналисты подчеркивали, что он буквально единственный представитель Европейского союза, который принял участие в российских торжествах.

Ранее стало известно, что прокачка российского газа в Словакию существенно упала. С 1 января объемы энергоносителей сократились втрое.

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