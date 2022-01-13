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Мишустин поручил подготовить резерв коек в больницах на фоне распространения «Омикрона»

Общество
Мишустин поручил подготовить резерв коек в больницах на фоне распространения «Омикрона»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 января. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил оценить готовность больниц и создать резерв коек на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Согласно поручению Мишустина, власти страны должны до 14 января оценить готовность медицинских учреждений к созданию резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, он призвал разработать дополнительные предложения по мерам, которые будут направлены на предотвращение распространения омикрон-штамма COVID-19.

Мутация «Омикрон» впервые была выявлена в ноябре 2021 года на юге Африки. ВОЗ классифицировала ее как VOC — «вариант, вызывающий беспокойство»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о подготовке мер реагирования при негативной ситуации с омикрон-штаммом. Она напомнила, что этот вариант стремительно распространяется по миру.

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