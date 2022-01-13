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В Амурской области отремонтировали Дом культуры железнодорожников
Общество
В Амурской области отремонтировали Дом культуры железнодорожников
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Благовещенск, 13 января. В Минвостокразвития отчитались о завершении реконструкции Дома культуры железнодорожников в городе Свободный.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, на ремонтные работы была выделена этим ведомством «единая субсидия» в размере 500 миллионов рублей. Контроль за ходом работ осуществлялся с помощью камер видеонаблюдения, помимо этого на объект регулярно наведывались эксперты ГКУ Амурской области «Строитель», сообщает AmurInfo.

Отремонтированное здание оснащается новым закупленным оборудованием и мебелью. В ближайшее время обновленный Дом культуры примет участников 12 творческих коллективов, включая детские группы, и зрителей культурных мероприятий.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Дагестана провести реконструкцию древней части города Дербента с целью привлечения турпотока. Там намечено создать соответствующую туристическую инфраструктуру, жители попутно получат новые школы и детские сады.

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