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Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 13 января 2022 09:10
Происшествия
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае
pxhere.com  /  pxhere.com

Сочи, 13 января. Отрицательные температуры зафиксированы почти во всех населенных пунктах Краснодарского края. В ночь на 13 января в Сочи похолодало до минус двух градусов.

По словам синоптиков, утром и до конца сегодняшнего дня в горной зоне Сочи, где располагаются курортные зоны, возможны сильные осадки в виде снега. Существует вероятность схода лавин, а на дорогах ожидается гололедица. В зоне осадков видимость не будет превышать 500-1000 метров. Самое сильное понижение температуры с 13 по 16 января будет в Лазаревском районе — до пяти градусов со знаком минус.

Местные оперативные службы приведены в полную готовность. Населению рекомендуется сохранять бдительность и следовать указаниям властей и уполномоченных ведомств.

Ранее из-за сильного снегопада в аэропорту Краснодара задержали несколько десятков рейсов. Кроме того, в 19 муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим повышенной готовности.

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штормовое предупреждение краснодарский край оперативные службы понижение температуры
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