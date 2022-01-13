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Юлия Савичева впервые увидела дочь после длительной разлуки

Общество
Юлия Савичева впервые увидела дочь после длительной разлуки
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 13 января. Певица Юлия Савичева впервые за полтора года смогла увидела дочь Анну, которая живет с бабушкой и дедушкой в Португалии. Она поделилась с поклонниками кадрами долгожданной встречи.

Знаменитость долгое время не могла прилететь к родной дочери из-за пандемии коронавируса. Затем звезда столкнулась с бюрократическими проволочками. Прошлым летом Савичева негодовала, что уже год не может увидеть наследницу из-за длительного оформления вида на жительство.

Теперь все трудности позади. Артистка наконец-то смогла увидеть Анну и провести с ней время. О счастливых днях с семьей она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько кадров.

Юлия Савичева впервые увидела дочь после длительной разлуки
Pr Scr instagram.com / @yuliasavicheva

«Боже моя, какое же счастье! Я в раю», — написала 34-летняя исполнительница.

Незадолго до Нового года артистка поделилась с поклонниками кадрами подготовки дочери к празднику. Девочка вместе с отцом украшала дом и главный символ Нового года — елку.

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