«Этот день в истории». Что произошло 13 января, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» — это экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России и мире и так или иначе повлияли на нашу жизнь.

13 января отмечают День российской печати — профессиональный праздник журналистов, которые трудятся в периодических средствах массовой информации. Памятная дата уходит корнями в XVIII век, когда по указу Петра I был напечатан первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Традиционно в этот день проходит вручение премии президента России в области журналистики. По данным Роскомнадзора, в российском реестре зарегистрировано около 150 тысяч СМИ, большая часть которых — печатные.

В этот день в 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка, она стоила 10 копеек, а ее тираж составлял три миллиона экземпляров. В центре марки был изображен герб Почтового департамента и двуглавый орел — символ Российской империи.

Также сегодня знаменательный дата для российских метеорологов, ведь именно 13 января 1872 года начала свою работу первая российская служба погоды, а уже к концу XIX века в стране насчитывалось свыше 50 метеорологических станций.