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Бастрыкин призвал совершенствовать миграционные процессы для борьбы с экстремизмом

Общество
Бастрыкин призвал совершенствовать миграционные процессы для борьбы с экстремизмом
Пресс-служба СК РФ

Москва, 13 января. Проблему распространения преступности и экстремизма среди приезжих в России можно решить путем ужесточения миграционного законодательства. Такую инициативу выдвинул глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Чтобы подчеркнуть необходимость изменений, председатель СКР напомнил о случае, который произошел в марте прошлого года в Майкопе. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, у которого при обыске обнаружили составные части самодельной бомбы с поражающими элементами, поддельные документы и символику «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин расширил полномочия Следственного комитета. Теперь Бастрыкин получит права в сфере организации просветительской работы, в области науки, культуры и спорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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мигранты бастрыкин законодательство миграционные процессы
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