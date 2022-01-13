Британка отомстила бывшему парню и «вынудила» полицию арестовать его на 81 час

Ливерпуль, 13 января. Молодая девушка из Ливерпуля (Англия) отомстила своему бывшему возлюбленному, написав себе же десятки угроз от его имени. Таким образом, она добилась ареста молодого человека на 81 час, рассказали в издании Liverpool Echo.

Кортни Айленд-Эйнсворт зарегистрировала 30 фейк-страниц в Instagram и с каждого аккаунта написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера, 22-летнего Луиса Джолли. После этого 20-летняя девушка десяток раз подавала заявления в полицию, в результате чего парня неоднократно задерживали.

Однако во время расследования правоохранители обратились в Meta (ранее Facebook) для получения данных о страницах, с которых поступали угрозы. После этого выяснилось, что по меньшей мере 17 из аккаунтов зарегистрированы на саму 20-летнюю Айленд-Эйнсворт. Во время допроса девушка признала вину, и с ее бывшего бойфренда сняли обвинения.

В декабре в Амурской области женщина до смерти забила топорищем своего мужа. На убийство злоумышленника решилась во время распития горячительных напитков с супругом.