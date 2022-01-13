Военкор Сладков поделился воспоминаниями о ситуации на границе с Грузией в 2000 году

Отвлеку я вас, люди добрые, от Казахстана и Донбасса, от НАТО и ЕС. Разрешите?

Вспомнил я старые времена освоения чеченского участка нашей границы с Грузией. Романтика. Одни мои воспоминания о месяце в Шаройской комендатуре чего стоят…

Застряли мы там по погоде. Летали-летали вертолеты, и — бац! Перестали. Жили мы в самой настоящей кавказской сакле, смотрели выпуски родных «Вестей», которые были записаны на большой земле на VHS и переданы в Шарой с оказией.

Ходили мы с мангруппой на выход, слушали связиста с его вечными: «Понял!», «Принял»… Наблюдали за бойцами, которые охотились за белым Ми-2, который, нарушая госграницу, залетал в Чечню из Грузии.

Бойцы были готовы в случае чего кинуться на землю, лечь на спину и стрелять вверх (так удобнее). Вертолет-нарушитель этот все называли Мимино. Без какой-либо ненависти. Он так и не появился.

Я оказался совершенно среди героев фолианта царского генерала Василия Потто «Кавказская война». Те же горцы вокруг, те же горы, та же опасность засад и нападений… Поверьте, это было круто.