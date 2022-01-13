Москва, 13 января. Американская делегация была готова обсуждать только те вопросы, которые интересуют лишь Вашингтон. На эту хитрость США обратил внимание заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Россия провела с представителями стран НАТО переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Встреча длилась дольше четырех часов и стала первым за последние 30 лет диалогом на равных, передает «Политика сегодня».

Несмотря на это США все же схитрили и отказались обсуждать неудобные для них темы. Так заблокированными остались вопросы нерасширения НАТО на восток и сокращения американского вооружения до конфигурации 1997 года.

«Но главное, что при всей сложности никто не убежал, все продолжали работать. Наши оппоненты не готовы работать за дипломатическим столом, а предпочитают больше забалтывать. Ну что же, будем приучать. Наверное, за последние 30 лет это был первый такой диалог на равных, довольно жесткий, но получили опыт», — отметил Кошкин.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее положительно отозвался о возобновлении контактов между Россией и США на разных уровнях. Немецкий политик уверен, что заметную роль в этом процессе сыграло его правительство.