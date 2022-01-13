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Читатели Die Zeit упрекнули НАТО в попрании обещаний, которые Альянс давал России

Политика
Читатели Die Zeit упрекнули НАТО в попрании обещаний, которые Альянс давал России
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Немецкий обозреватель Маттиас Насс выпустил критическую статью об отношениях между Россией и НАТО. Журналист попытался распаляться в адрес Москвы, однако читатели Die Zeit отреагировали резко, приняв сторону России.

Люди, прочитавшие статью, не согласились с позицией обозревателя и отметили, что прекрасно понимают беспокойство России из-за расширения границ НАТО. В частности, из-за приближения Альянса к российской границе.

Некоторые пользователи вспомнили об обещаниях, которые представители НАТО давали России более 30 лет назад. Тогда военно-политический блок уверял, что не станет расширять свои границы на восток. Однако слова блока не совпадают с реальностью.

«НАТО расширяется вот уже несколько десятилетий, чтобы обеспечить безопасность своих новых членов. Неужели в НАТО действительно верят в то, что это может продолжаться и дальше, не вызвав ответной реакции? При этом НАТО уже давно, в течение десятилетий нарушает данные Москве обещания. А ведь они были даны в свое время для того как раз, чтобы добиться разрядки напряженности. Все уже об этом забыли?» — вопросил читатель с ником Alex Vanderbilt.

«Эх, Владимир, вступай в НАТО, и проблема решится!» — попытался шуткой разрядить обстановку NicolasN.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Североатлантический альянс не может прекратить вести себя агрессивно по отношению к Москве. Одной из причин такого поведения, по мнению эксперта, является мания величия и чувство вседозволенности, которые присущи НАТО.

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россия нато Die Zeit
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